Принцесса Айко с апреля будет работать в Японском обществе Красного Креста

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Токио, 22 января (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, после окончания Университета Гакусюин в Токио с апреля будет работать в Японском обществе Красного Креста, сообщило Управление императорского двора.

22-летняя принцесса, которая в настоящее время учится на четвёртом курсе факультета литературы этого университета, планирует совмещать работу в обществе со своими официальными обязанностями взрослого члена императорского дома.

По словам её помощников, принцесса Айко давно интересуется благотворительной деятельностью. В мае прошлого года она и её родители были проинформированы о деятельности Японского общества Красного Креста, а в октябре посетили его главный офис, чтобы увидеть специальную выставку, посвящённую усилиям по оказанию помощи после Великого землетрясения Канто 1923 года.

Углубив свое понимание роли Японского общества Красного Креста, принцесса захотела работать в этой организации, надеясь внести как можно больший вклад в жизнь общества. Детали её работы пока не определены.

Принцесса через своих помощников выступила с заявлением, в котором говорилось: «Я очень рада участвовать в работе Японского общества Красного Креста, которая меня всегда интересовала, и в то же время я отношусь к ней серьёзно. Я хочу служить людям и обществу, насколько это возможно, усердно работая с чувством того, что ты являешься членом общества».

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