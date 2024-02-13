Император и императрица Японии встретились с президентской четой Кении

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Токио, 9 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако встретились с президентом Кении Уильямом Руто и его женой в императорском дворце в Токио.

Император и императрица устроили обед для президентской четы, на котором также присутствовали наследный принц Акисино и принцесса Айко, единственный ребенок императора и императрицы.

Принцесса Айко впервые присутствовала на обеде для иностранных гостей во дворце.

По сообщению Управления императорского двора, император выразил благодарность за послание сочувствия президента Кении после сильного землетрясения, которое произошло 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии.

Тем временем император выразил сочувствие народу Кении в связи с засухами и наводнениями.

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