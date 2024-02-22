Императорская чета Японии может посетить районы землетрясения в Ното в конце марта

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако могут в конце марта посетить районы, пострадавшие от сильного землетрясения, которое произошло 1 января на полуострове Ното, префектура Исикава, чтобы встретиться с пострадавшими местными жителями, как сообщили источники.

Императорская чета посетит районы, пострадавшие от стихийного бедствия, и напрямую выразит сочувствие пострадавшим местным жителям во второй раз с тех пор, как император взошёл на престол в мае 2019 года.

Согласно источникам, император Нарухито и императрица Масако, как ожидается, отправятся из Токио в аэропорт Ното в городе Вадзима преф. Исикава на самолете, а затем на вертолёте посетят сильно пострадавшие районы в Вадзиме и городе Судзу.

По словам источников, поездка, скорее всего, будет однодневной, чтобы минимизировать нагрузку на соответствующие местные сообщества. Управление императорского двора работает над определением графика посещения императорской четой пострадавших районов, наблюдая за местной ситуацией.

После новогоднего землетрясения магнитудой 7,6 императорская чета отменила мероприятие 2 января, на котором они и другие члены императорского дома должны были приветствовать широкую публику в императорском дворце в Токио, поскольку они чувствовали глубокую печаль. из-за серьёзного ущерба от землетрясения.

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