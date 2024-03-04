Принцесса Юрико госпитализирована из-за возможного инфаркта мозга

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Японская принцесса Юрико была госпитализирована после того, как ей поставили диагноз вероятного инфаркта мозга и аспирационной пневмонии, сообщило Управление императорского двора.

100-летняя принцесса, находящаяся в международной больнице Святого Луки в токийском районе Тюо, находится в стабильном состоянии и может говорить и общаться.

По данным управления, принцесса Юрико, тётя почётного императора Акихито, 2 марта днём ​​почувствовала себя плохо из-за лёгкого обезвоживания и посетила больницу днём 3 марта. Ей было трудно двигать правой рукой и ногой, и у нее выделялось много мокроты. Ей поставили капельницу в отделении интенсивной терапии.

Пока не решено, как долго принцесса будет находиться в больнице.

Она является старейшей среди ныне живущих членов японского императорского дома.

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