Японская принцесса Айко завершила обучение в Университете Гакусюин

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Токио, 20 марта (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, утром 20 марта присутствовала на выпускной церемонии Университета Гакусюин в Токио.

С апреля 22-летняя принцесса будет работать внештатным сотрудником Японского общества Красного Креста, выполняя при этом свои служебные обязанности взрослого члена императорского дома.

В университете принцесса Айко появилась в светло-розовом кимоно фурисодэ с длинными рукавами и тёмно-синих штанах хакама.

«Первые три года я училась онлайн, а последний год – в этом кампусе. Я получила много новых знаний и провела четыре года насыщенных занятий, – сказала она с улыбкой. – Я также счастлива и благодарна, что встретила замечательных учителей и друзей».

По случаю окончания учёбы она письменно ответила на вопросы прессы.

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