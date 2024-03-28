Принцесса Айко посетила могилу императора Дзимму в преф. Нара

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Касихара, префектура Нара, 27 марта (Jiji Press). Принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, посетила мавзолей императора Дзимму в городе Касихара в префектуре Нара в ходе её первой самостоятельной поездки по стране.

Одетая в серое платье 22-летняя принцесса принесла синтоистское ритуальное подношение тамагуси к могиле мифического первого императора Японии, чтобы сообщить о своём окончании Университета Гакусюин.

Ранее в тот же день она посетила Исторический музей Сайку в городе Мэйва в соседней префектуре Миэ, где представлены данные о принцессах сайо, служивших в синтоистском комплексе святилищ Исэ дзингу с древности до средневековья.

Осматривая музейную выставку, посвященную традиционным стихам вака средневековой поэтессы принцессы Сёкуси, она сказала, что использовала эти стихи в своей дипломной работе.

Она также посетила объект, где посетители могут поиграть в игры, в которые играли в период Хэйан (794-1192) около 1000 лет назад. Она спросила у ученицы начальной школы, есть ли какие-нибудь советы по игре в собирание пар раковин моллюсков.

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