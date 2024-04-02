Принцесса Айко начала работать в Японском обществе Красного Креста

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press). Принцесса Айко, единственный ребёнок императора Японии Нарухито и императрицы Масако, начала работать в Японском обществе Красного Креста.

«Я чувствую, что сделала свой первый шаг в качестве работающего взрослого человека», – сказала 22-летняя принцесса репортёрам перед главным входом в головной офис организации в токийском районе Минато незадолго до 10 часов утра.

По её словам, утром императорская чета посоветовала принцессе усердно работать.

«Я хочу прилагать усилия, чтобы быстрее освоиться на рабочем месте и быть полезной всем», – сказала принцесса.

По словам помощников, ранее в тот же день принцесса Айко получила уведомление о своём назначении на должность от президента Общества Красного Креста Японии Сэйкэ Ацуси.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме