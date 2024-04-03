Принцесса Айко выразила желание помогать людям как сотрудница Красного Креста

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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Японская принцесса Айко выразила готовность помогать людям в качестве сотрудницы Японского общества Красного Креста.

«Помимо общественных обязанностей, я хочу выполнять работу, которая могла бы помогать людям с различными трудностями», – сказала в своём заявлении единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако после того, как накануне присоединилась к обществу в качестве сотрудника, работающего неполный рабочий день.

В заявлении, опубликованном Управлением императорского двора, принцесса отметила, что она заинтересовалась благотворительной деятельностью в целом, слушая рассказы своих друзей из младших и старших классов средней школы, которые участвовали в волонтёрской работе по поддержке и восстановлению территорий, пострадавших в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Она сказала, что роль императорской семьи – «сочувствовать людям, идущим трудным путем», и добавила, что «будет рада принять новые вызовы и получить разнообразный опыт».

Упомянув, что она консультировалась с императором и императрицей по поводу своей будущей работы, она сказала: «С чувством ответственности как члена общества я хочу сделать все возможное, чтобы как можно скорее помочь другим людям».

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