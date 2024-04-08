Японский принц Хисахито посетил Университет Тамагава

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Принц Хисахито вместе со своим отцом, наследным принцем Акисино, посетил Университет Тамагава в городе Матида в Токио.

17-летний принц и его отец, наследный принц, осмотрели кампус, включая лаборатории, под руководством профессора Сельскохозяйственного колледжа и других.

На предприятии по выращиванию морских ушек, которое известно своими передовыми технологиями, принц Хисахито спросил, действительно ли там находится 20 000 морских ушек, и внимательно наблюдал за морским ушком, вынутым из резервуара.

В энтомологической лаборатории принц взял в руки осиное гнездо и сказал, что оно многослойное. Также, глядя на гнездо, наследный принц Акисино, младший брат императора Нарухито, отметил его размеры.

На территории кампуса они также посетили биотоп – ферму, где обитают различные организмы. Когда принц Хисахито услышал о летающих там стрекозах, он сказал о том, как там регулируется экология.

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