Император и императрица Японии вновь посетят пострадавшую от землетрясения Исикаву

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако 12 апреля посетят два города в префектуре Исикава, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в этой префектуре в первый день Нового года, сообщило правительство.

По данным Управления императорского двора, император и императрица посетят города Анамидзу и Ното, чтобы встретиться с пострадавшими людьми в эвакуационных центрах, а также с работниками по оказанию помощи. В случае плохой погоды поездка будет перенесена на 13 апреля.

Этот визит состоится после того, как 22 марта императорская чета посетила города Исикава Вадзима и Судзу. По словам помощников, они были обеспокоены страданиями людей в других районах этих двух городов.

В последний раз они посещали префектуру в феврале и марте 1995 года, когда они ездили в префектуру Хёго после землетрясения магнитудой 7,3. Тогда они были наследным принцем и принцессой.

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