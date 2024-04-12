В Японии начнётся полномасштабное обсуждение проблемы сокращения императорского дома

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Правящая и оппозиционная партии Японии собираются начать полномасштабные переговоры уже в период праздников Золотой недели с конца апреля до начала мая о мерах по решению проблемы сокращения числа членов императорского дома.

Оппозиционные партии и Комэйто, партнер по коалиции правящей Либерально-демократической партии, уже составили свои собственные взгляды на этот вопрос. Ожидается, что ЛДП сформулирует свое мнение к концу этого месяца.

Нукага Фукусиро, спикер Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, неоднократно заявлял о желании вести диалог между политическими партиями о мерах по обеспечению стабильной передачи императорского титула. «Мы надеемся начать (переговоры) в период праздников Золотой недели», – сказал он.

В 2021 году правительственная группа экспертов предложила две меры по борьбе с сокращением численности императорской семьи. Одна из них – это позволить женщинам императорского дома сохранять этот статус после вступления в брак, а другой – использовать систему усыновления для восстановления статуса членов императорского дома для мужчин, потомков по мужской линии тех ветвей дома, которые были упразднены в 1947 году.

Однако углублённые дискуссии о стабильной преемственности империи тогда были отложены, поскольку комиссия заявила, что время ещё не пришло.

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