Японская принцесса Айко посмотрела представление старинной придворной музыки

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Японская принцесса Айко с удовольствием посмотрела представление традиционной японской придворной музыки и танца гагаку.

Это мероприятие было проведено музыкальным отделом Управления императорского двора в императорском дворце в Токио.

Ежегодно весной и осенью проводится выступление музыкантов кафедры гагаку.

Принцесса Айко, дочь японского императора Нарухито и императрицы Масако, посмотрела представление, проводимое раз в два года, четвёртый раз подряд с момента осеннего мероприятия 2022 года.

Принцесса смотрела весеннее представление 2024 года одна, без других членов императорского дома, это был для неё первый подобный опыт.

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