Наследный принц Акисино посетил фермера в пострадавшей от землетрясения префектуре Исикава

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Анамидзу, префектура Исикава, 18 апреля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино посетил фермера в городе Анамидзу в префектуре Исикава, который сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,6 в первый день Нового года.

Это была вторая поездка наследного принца в префектуру после землетрясения, ранее он посещал больницу в Канадзаве, столице префектуры.

Наследный принц выразил обеспокоенность после того, как 69-летний фермер из Анамидзу Маэда Тадао проинформировал его об ущербе от землетрясения.

Наследный принц Акисино выразил свое сочувствие после того, как Маэда сообщил, что землетрясение унесло жизнь его тестя в городе Вадзима в Исикаве.

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