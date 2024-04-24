Принцесса Айко впервые участвовала в вечеринке в императорском саду

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Принцесса Айко, единственный ребёнок японского императора Нарухито и императрицы Масако, впервые появилась на вечеринке в императорском саду в Токио.

Принцесса присоединилась к вечеринке, устроенной императором и императрицей в императорских садах Акасака, после того, как окончила Университет Гакусюин в прошлом месяце.

На весеннем садовом вечере присутствовало около 1400 гостей, в том числе заслуженные деятели различных сфер.

Среди гостей был актёр-ветеран Китаодзи Кинья. Император высоко отозвался о нём за «большой вклад в искусство на протяжении длительного времени». Когда император сказал, что почти 50 лет назад он смотрел телевизионный сериал, в котором играл Китаодзи, тот отреагировал удивлением и выразил свою благодарность.

Бывший президент Японской футбольной ассоциации Кавабути Сабуро сказал императору, что Япония однажды может выиграть чемпионат мира, и император ответил, что с нетерпением ждёт этого. По словам источников, принцесса Айко сказала, что ей нравится смотреть футбол.

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