Исполнилось пять лет со дня интронизации императора Японии Нарухито

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито отмечает пятую годовщину своей интронизации, что ознаменовало начало нынешнего периода Рэйва.

Прошедшие пять лет во многом были омрачены пандемией COVID-19, которая привела к ограничениям деятельности императорского дома.

Император и другие члены дома возобновили визиты в регионы осенью 2022 года, когда инфекционная ситуация утихла. Их деятельность нормализуется.

Император Нарухито и императрица Масако дважды посетили районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното в центральной Японии 1 января этого года.

Эти визиты отражали его усилия быть ближе к гражданам.

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