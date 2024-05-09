Межпартийные переговоры по проблеме сокращения императорского дома могут начаться на следующей неделе

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Спикер Палаты представителей Японии Нукага Фукусиро выразил надежду, что межпартийные обсуждения предложений по обеспечению достаточного числа членов императорской семьи начнутся уже на следующей неделе, по словам высокопоставленных чиновников правящих и оппозиционных партий.

Нукага выразил такое желание во время встречи с высокопоставленными чиновниками в официальной резиденции спикера нижней палаты вечером 7 мая.

Межпартийные дискуссии, вероятно, будут сосредоточены на двух предложениях, представленных правительственной экспертной комиссией в 2021 году: разрешить женщинам-членам сохранять статус членов императорского дома после замужества и разрешить усыновление императорским домом мужчин-потомков упразднённых ветвей императорского дома.

Правящая Либерально-демократическая партия уже представила спикеру Палаты представителей Нукаге и спикеру Палаты советников Оцудзи Хидэхисе своё мнение, поддерживающее эти два предложения как «необходимые».

Основная из оппозиционных партий, Конституционно-демократическая партия Японии утверждает, что крайне важно разрешить женщинам оставаться в составе членов императорского дома после замужества.

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