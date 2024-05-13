Принцесса Айко посетила выставку, посвящённую литературе периода Хэйан

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Японская принцесса Айко посетила Национальный архив Японии в Токио, чтобы осмотреть специальную выставку, посвящённую японской литературе периода Хэйан, который длился с VIII по XII века.

22-летняя принцесса, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, выполняла официальные обязанности самостоятельно впервые.

Выставка «Сны Блистательного принца Гэндзи» знакомит с литературой Хэйан и комментариями к ней, особое внимание обращая на тему снов.

Принцесса Айко посмотрела на редкую книгу комментариев к «Повести о Гэндзи» периода Хэйан, написанную в период Эдо (1603-1867), и спросила: «Сколько лет понадобилось на написание этого?».

Идя по выставке, она надела очки и с интересом рассматривала выставленные материалы, написанные о снах в литературе.

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