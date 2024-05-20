Политические партии Японии начинают переговоры о планах, связанных с императорским домом

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Токио, 17 мая (Jiji Press). Политические партии Японии будут стремиться разработать план по борьбе со снижением числа членов императорского дома во время текущей сессии парламента, заявил спикер Палаты представителей Нукага Фукусиро.

Нукага сделал эти комментарии в то время, когда представители правящей и оппозиционной партий страны начали переговоры о достижении стабильной преемственности императорской власти.

Обсуждение будет сосредоточено на двух предложениях, представленных правительственной экспертной группой. В результате Закон об императорском доме может быть пересмотрен.

Ещё неизвестно, смогут ли партии преодолеть разногласия до завершения парламентской сессии 23 июня.

Во встрече 17 мая приняли участие бывший премьер-министр Асо Таро от правящей Либерально-демократической партии и бывший премьер-министр Нода Ёсихико от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии. В мероприятии также принял участие генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

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