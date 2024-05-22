Императорская чета Японии посетила детский сад в Токио

Новости

Токио, 21 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили государственный детский сад в токийском районе Тиёда в рамках мероприятия, посвящённого Дню защиты детей 5 мая.

В районном детском саду «Кудан», примыкающем к начальной школе, дети мастерили поделки, используя такие материалы, как веточки и жёлуди.

Император и императрица поговорили с воспитанниками детского сада, спросив, что они мастерят.

Императорская чета также наблюдала, как дети выполняют упражнение по развитию подвижности пальцев ног. Супруги рассказали, что им было приятно наблюдать за детьми.

Это их первое посещение детского учреждения в рамках Дня защиты детей с 2019 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме