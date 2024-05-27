Японская принцесса Како отправляется в Грецию

Новости

Токио, 25 мая (Jiji Press). Японская принцесса Како отбыла в Грецию в поездку, посвящённую 125-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Во время своего пребывания в Греции она посетит юбилейную церемонию, встретится с президентом Греции, посетит Парфенон в Акрополе и учреждение для людей с нарушениями слуха.

Она также отправится на остров Корфу в западной Греции, чтобы присутствовать на памятной церемонии и посетить детский дом.

Это третья официальная зарубежная поездка принцессы, второй дочери наследного принца Акисино, младшего брата императора Нарухито, после её визитов в Австрию и Венгрию в 2019 году и Перу в прошлом году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме