Император и императрица Японии посетили пострадавший от стихийного бедствия район Окаямы

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Курасики, префектура Окаяма, 26 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили Маби, район в префектуре Окаяма на западе Японии, который сильно пострадал от проливного дождя в 2018 году, чтобы осмотреть ход восстановления после катастрофы.

Императорская чета посетила парк Маби в городе Курасики, где мэр Ито Каори проинформировала их о стихийном бедствии и усилиях по восстановлению. Затем они отдали дань уважения городскому ландшафту пострадавшего района, молча поклонившись.

Император и императрица также встретились с людьми, пострадавшими от катастрофы, в том числе с 76-летним Такацуки Мотофуми, который помог возродить местный праздник, и местными учениками младших классов средней школы.

Визит императорской четы в Маби ознаменовал их первую поездку в районы западной Японии, сильно пострадавшие от проливных дождей в июле 2018 года. В Окаяме в результате стихийного бедствия погибли 95 человек, в том числе 74 в Маби.

Ранее 26 мая император Нарухито и императрица Масако приняли участие в национальном празднике посадки деревьев в городе Окаяма. В своей речи император сказал, что важной миссией людей является передача лесов будущим поколениям.

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