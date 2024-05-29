Почётный император Японии и почётная императрица посетили Никко

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Никко, префектура Тотиги, 28 мая (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико начали свой первый за 23 года визит в город Никко префектуры Тотиги, к северу от Токио, куда был эвакуирован почётный император Японии во время Второй мировой войны.

Супруги посетили мемориальный парк императорской виллы Никко Тамодзава, который включает в себя императорскую резиденцию, где почётный император жил в течение года с июля 1944 года.

Они также остановились в ботаническом саду Никко Токийского университета, где был оборудован класс, позволяющий тогдашнему наследному принцу посещать занятия со своими одноклассниками.

Во время поездки до 31 мая пара также планирует посетить район Оку-Никко, где почетный император жил в конце войны. График посещений может поменяться в зависимости от состояния здоровья и погоды.

Прибыв на станцию ​​Тобу Никко во второй половине дня, пара шла рука об руку через мемориальный парк Никко Тамодзава под дождём. Увидев, что японский тис, который они посадили во время своего предыдущего визита, вырос на 3,5 метра в высоту, почётный император выразил радость.

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