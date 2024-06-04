У почётной императрицы Японии выявлен положительный результат теста на COVID-19

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Токио, 3 июня (Jiji Press). У 89-летней японской почётной императрицы Митико выявлен положительный результат теста на COVID-19, сообщило Управление императорского двора.

Симптомы лёгкие, поэтому бывшая императрица остаётся в своей резиденции в токийском районе Минато, сообщил на очередной пресс-конференции вице-глава агентства Курода Буитиро. Она заразилась новым коронавирусом впервые.

По словам Куроды, почётная императрица начала кашлять рано утром 2 июня и жаловалась на проблемы с горлом утром 3 июня. Инфекция была подтверждена в результате теста полимеразной цепной реакции, проведенного утром 3 июня.

У 90-летнего почётного императора Акихито результат теста на COVID-19 оказался отрицательным.

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