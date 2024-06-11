Почетная императрица Японии выздоравливает от COVID-19

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Токио, 10 июня (Jiji Press). 89-летняя японская почётная императрица Митико выздоровела от симптомов COVID-19, сообщили представители Управления императорского двора.

Утром 10 июня тест дал отрицательный результат на новый коронавирус. Помощник сообщил, что управление поможет почётной императрице вернуться к нормальной жизни, уделяя при этом пристальное внимание её состоянию.

Почётная императрица начала кашлять 2 июня и жаловалась на проблемы с горлом 3 июня, когда её заражение вирусом было подтверждено методом полимеразной цепной реакции.

Поскольку симптомы были лёгкими, почётная императрица Митико осталась в своей резиденции в токийском районе Минато.

Почётный император Акихито тоже прошёл тест 3 июня, результат был отрицательным. По словам помощника, с тех пор в его здоровье не произошло никаких изменений.

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