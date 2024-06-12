Император Японии встретился с наследным принцем Люксембурга

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито 10 июня провёл встречу с наследным принцем Люксембурга Гийомом в императорском дворце в токийском районе Тиёда.

Император выразил благодарность великому герцогу Люксембурга Анри за сочувствие людям и регионам, пострадавшим от сильного землетрясения 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава, а также за пожертвования правительства Люксембурга и других сторон после катастрофы, сообщает Управление императорского двора.

Наследный принц Гийом объяснил усилия Люксембурга по управлению космическими ресурсами. Император Нарухито ответил, что это очень значимый проект.

После встречи, которая длилась около 20 минут, императрица Масако и дочь японской императорской четы принцесса Айко присоединились к императору Нарухито и наследному принцу Гийому, и все четверо поговорили, сообщает управление.

Вечером 10 июня наследный принц Гийом посетил резиденцию наследного принца Японии Акисино в округе Минато японской столицы и поужинал с ним, наследной принцессой Кико, их второй дочерью принцессой Како и их сыном принцем Хисахито.

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