В Японии отложат подготовку соглашения по мерам сохранения императорского рода

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Правящая и оппозиционная партии Японии вряд ли достигнут соглашения в ходе нынешней сессии парламента о мерах по обеспечению достаточного числа членов императорской семьи, сообщили источники.

Это происходит главным образом потому, что основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии расходится с правящей Либерально-демократической партией и другими партиями по поводу предложения разрешить женщинам-членам сохранять статус членов императорского дома после вступления в брак.

По этому предложению коалиция ЛДП и Комэйто, а также Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) и Демократическая народная партия на оппозиционной стороне отвергают идею предоставления статуса члена императорского дома супругам и детям женщин. С другой стороны, Конституционно-демократическая партия стремится к обсуждению этой идеи.

Первая встреча между правящей и оппозиционными партиями для обсуждения мер по реализации стабильной преемственности императорского титула, которую возглавил Нукага Фукусиро, спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента), состоялась 17 мая.

Нукага предложил проводить переговоры каждую неделю, чтобы достичь консенсуса до завершения текущей сессии парламента 23 июня. Но Конституционно-демократическая партия и Коммунистическая партия Японии выступили против, заявив, что такие обсуждения не следует проводить поспешно.

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