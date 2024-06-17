Принцесса Како посетила танцевальное мероприятие для людей с ограниченными возможностями

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како наблюдала за танцевальным мероприятием для людей с ограниченными возможностями, которое состоялось в Токийском дворце спорта.

В начале мероприятия принцесса, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, с улыбкой помахала выступающим с помпонами в руках, которые представили номер под музыку «Мацукен Самба II», и аплодировала после окончания выступления.

Принцесса Како наблюдала за происходящим около трёх часов.

После окончания мероприятия принцесса Како провела беседу с участниками, сказав им: «Спасибо вам за ваши замечательные выступления. Мне очень понравилось смотреть, как вы танцуете».

«Я хочу, чтобы вы продолжали танцевать», – добавила она.

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