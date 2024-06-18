Император Японии встретится в Лондоне с британцами, имеющими связи с Японией

Новости

Токио, 17 июня (Jiji Press). Император Нарухито встретится с жителями Японии и британцами, имеющими связи с Японией, 23 июня в Лондоне в рамках поездки японской императорской четы в Великобританию, которая начнётся 22 июня, сообщило Управление императорского двора.

На встрече также будет присутствовать императрица Масако, если позволит её здоровье.

Эта встреча является частью дополнительных мероприятий в ходе визита императорской четы в Великобританию, сообщает управление.

24 июня император также примет участие в приёме, устроенном организацией, содействующей дружественным отношениям между Японией и Великобританией. 26 июня он посетит Королевский музыкальный колледж.

28 июня император Нарухито и императрица Масако посетят колледжи Мертон и Баллиол Оксфордского университета, где они учились в прошлом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме