Японская принцесса Како поделилась впечатлениями о поездке в Грецию

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како сказала, что каждая встреча и событие, которые она пережила во время поездки в Грецию, драгоценны и что она запомнит их все.

Принцесса, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, посетила Грецию с 25 мая по 1 июня, чтобы отметить 125-летие двусторонних дипломатических отношений.

Принцесса Како в своем заявлении сказала, что для неё бесценно то, что она может почувствовать себя частью истории и культуры Греции.

Она сказала, что надеется, что этот год станет возможностью для Японии и Греции углубить свои дружеские связи.

Во время своего визита в Грецию принцесса Како присутствовала на юбилейной церемонии и встретилась с президентом Катериной Сакелларопулу. Она также записалась на курсы греческого языка жестов.

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