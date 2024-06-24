Император и императрица Японии прибыли в Великобританию

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Лондон, 22 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако прибыли в Великобританию 22 июня с официальным визитом с целью укрепления международной доброй воли.

Самолёт японского правительства, на борту которого находилась императорская чета, прибыл в лондонский аэропорт Станстед, где виконт Брукборо К.Г., ожидающий лорд, приветствовал их от имени короля Карла III.

Император и императрица пробудут в Великобритании до 28 июня и вернутся в Японию 29 июня.

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