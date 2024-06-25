Император Нарухито встретился с японцами и британцами в Лондоне

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Лондон, 23 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито в воскресенье встретился с 12 японцами, проживающими в Великобритании, и десятью британцами, имеющими связи с Японией, в лондонском отеле во время своего официального визита в Великобританию.

Он встретился с 88-летним Артуром Стоквином, заслуженным профессором японской политики в Оксфордском университете, где учился император, и поделился воспоминаниями о семинарах Стоквина. «Его появление создало довольно интересную атмосферу на семинаре», – сказал Стоквин репортерам после встречи.

Император Нарухито разговаривал с десятью британцами без переводчика.

На встрече с гражданами Японии император спросил 68-летнего профессора Оксфордского университета Кария Такэхико о реакции студентов на его преподавание и сказал, что у него «много приятных воспоминаний об Оксфорде».

Хирано Рёити (40 лет), солист Королевского балета, рассказал императору, что восстанавливается после травмы. Император сказал, что Хирано танцевал очень живо и пожелал танцору всего наилучшего.

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