Император Японии посетил барьер Темзы

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Лондон, 24 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито посетил дамбу, созданную для предотвращения наводнений, на реке Темзе в пригороде Лондона.

Император, для которого вопросы воды являются делом всей жизни, вошёл в диспетчерскую барьера Темзы в каске, задал вопросы и узнал, как он работает.

Барьер Темзы состоит из 10 подвижных шлюзовых ворот, защищающих британскую столицу от штормовых нагонов из Северного моря.

Император Нарухито исследовал историю транспорта на Темзе, когда учился в Оксфордском университете. С тех пор он неоднократно посещал объекты водного хозяйства.

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