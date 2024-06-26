Император Японии присутствовал на приёме групп японско-британской дружбы

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Лондон, 24 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито, находящийся с официальным визитом в Великобритании, присутствовал на приёме, организованном в центре Лондона пятью организациями японско-британской дружбы, включая Японское общество.

На приёме императора приветствовал герцог Глостер, двоюродный брат покойной королевы Елизаветы и покровитель Японского общества.

«Я желаю, чтобы в ближайшие годы наши двусторонние связи стали ещё крепче, опираясь на такой прочный фундамент, как связи между людьми», – сказал император Нарухито по-английски после выступления Билла Эммотта, председателя общества.

На мероприятии присутствовало около 400 человек, и император тепло с ними общался.

По данным Управления императорского двора, 24 июня вечером император встретился в частном порядке с женой ныне покойного охранника, который охранял императора во время его учёбы в Великобритании.

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