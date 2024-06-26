Император　и императрица　Японии присутствовали на приветственной церемонии в Лондоне

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Лондон, 25 июня (Jiji Press). В ходе государственного визита в Великобританию японский император Нарухито и императрица Масако присутствовали на приветственной церемонии в качестве государственных гостей в центре Лондона днём 25 июня.

В соответствии с традицией британского королевского двора, император и императрица поехали в отдельных каретах с королем Карлом III и его женой королевой Камиллой соответственно на парад к Букингемскому дворцу.

Кареты проследовали по Моллу, вдоль улицы были подняты национальные флаги Японии и Великобритании. Императрица Масако была в маске из-за аллергии на лошадей.

Перед парадом принц Уильям встретил императора и императрицу в их отеле и отвёз их на машине на парад конной гвардии.

По прибытии японская император и императрица улыбались и пожали руки британской королевской чете. Когда они выстроились в ряд, зазвучал государственный гимн Японии. Затем императора приветствовал отданием чести почётный караул. Во время церемонии был произведен салют из пушек.

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