Император Японии посетил крупный биомедицинский институт в Лондоне

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Лондон, 26 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито в Лондоне посетил Институт Фрэнсиса Крика, один из крупнейших биомедицинских исследовательских центров в Европе.

Императору об институте рассказывал Пол Нерс, директор института и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. В состав института входят около 1500 исследователей со всего мира.

Император Нарухито с энтузиазмом осмотрел лабораторию клеточного цикла и пообщался с исследователями, в том числе с одним учёным из Японии. Услышав, что у мужчин в возрасте 65 лет и старше есть множество факторов, которые могут усугубить симптомы COVID-19, 64-летний император в шутку поинтересовался, всё ли в порядке у него самого.

Позже в тот же день император посетил Королевский музыкальный колледж, чтобы осмотреть учебный зал, оборудованный с учётом последних достижений техники, и послушать выступление студентов.

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