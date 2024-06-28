Император и императрица Японии попрощались с королём и королевой Великобритании

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Лондон, 27 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако попрощались с британским королем Карлом III и королевой Камиллой в Букингемском дворце в Лондоне, завершая свой официальный визит в эту европейскую страну.

Улыбаясь, император и императрица пообщались и пожали руки королю и королеве. Императрица Масако поцеловала британскую королевскую пару в щёку. Император и императрица махали руками в прощальном приветствии и когда их машина уезжала.

Во время своего визита в Великобританию император и императрица в качестве государственных гостей посетили ряд официальных мероприятий, включая приветственную церемонию 25 июня.

27 июня они посетили Музей Виктории и Альберта в Лондоне, где наблюдали, как дети из японской школы строят дом из игрушечных кубиков и разыгрывают короткую пьесу по мотивам популярного японского аниме-фильма «Мой сосед Тоторо». Перед отъездом они получили букеты цветов от японских и британских детей.

Позже в тот же день император посетил часовню Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона и возложил цветы к могилам королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

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