Император и императрица Японии вернулись из Британии

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако вернулись домой после семидневной поездки в Великобританию.

В своём заявлении императорская чета выразила благодарность британскому королю Карлу III и королеве Камилле за гостеприимство, оказанное им во время поездки.

Император Нарухито и императрица Масако заявили, что поездка помогла им глубже понять многолетнюю дружбу между Японией и Великобританией.

О своём визите 28 июня в Оксфордский университет, где они когда-то учились, императорская чета сказала, что они были рады впервые побывать там вместе.

25 июня императорская чета присутствовала на приветственной церемонии и присоединилась к королю Карлу III и королеве Камилле на параде в Букингемском дворце.

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