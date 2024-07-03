Император и императрица Японии рассказали о связях с британской королевской семьёй

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако подтвердили связь между японским императорским родом и британской королевской семьёй в ходе своего последнего недельного государственного визита в Великобританию.

Поездка состоялась после восшествия на престол короля Великобритании Карла III в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II, а также после интронизации императора Японии в 2019 году.

Императорская чета укрепила добрые отношения, основанные на связях двух стран, насчитывающих более 400 лет, и обсудила с британской королевской четой множество проблем, с которыми сталкивается мир.

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