В зоопарке Уэно приняли индонезийскую рыбу, подаренную японской императорской чете

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Токио, 10 июля (Jiji Press). Из токийского зоопарка Уэно сообщили, что в зоопарке появилась рыба арована, подаренная Индонезией императору Японии Нарухито и императрице Масако, когда императорская чета посетила эту юго-восточную азиатскую страну в июне прошлого года.

Зоопарк заявил, что будет держать роскошную тропическую рыбу в зоне, закрытой для посетителей на данный момент. Позже объявят о начале показа рыбы широкой публике, говорится в сообщении.

По данным столичной администрации Токио и зоопарка, самец рыбы – это суперкрасная арована, разновидность азиатской арованы.

Президент Индонезии Джоко Видодо и его супруга подарили японской императорской чете рыбу во время церемонии, состоявшейся во дворце Богор недалеко от Джакарты 19 июня 2023 года.

Арована прибыла в зоопарк Уэно 8 июля.

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