Наследной принцессе Японии Кико исполняется 58 лет

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Наследной принцессе Японии Кико, жене наследного принца Акисино и матери принца Хисахито, 11 сентября исполняется 58 лет.

В письменном ответе на вопросы представителей СМИ наследная принцесса заявила, что ее «переполняли эмоции», когда 6 сентября принцу Хисахито исполнилось 18 лет.

Она выразила надежду, что её сын, который является вторым в порядке очерёдности среди наследников Хризантемового трона, «будет тщательно выполнять все обязанности взрослого члена императорской семьи и приобретёт опыт».

Наследная принцесса Кико заявила, что будет уважать решение своего сына относительно того, какой путь он выберет после окончания средней школы в марте следующего года.

Говоря о своей 29-летней второй дочери, принцессе Како, принцесса сказала, что её вдохновляет то, как усердно она выполняет свои обязанности.

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