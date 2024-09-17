Наследный принц и принцесса Японии могут посетить Турцию с визитом доброй воли

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). В Японии работают над организацией недельного официального визита в Турцию наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико в начале декабря, сообщило Управление императорского двора.

В этом году отмечается 100-летие дипломатических отношений между двумя странами, и ожидается, что наследный принц и наследная принцесса посетят Турцию с визитом доброй воли.

Во время своего визита пара, вероятно, посетит сопутствующие мероприятия и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным агентства, они получили приглашение посетить Турцию через турецкое посольство в Токио в конце августа.

С тех пор, как наследный принц стал первым в очереди на престол, пара совершила три официальные зарубежные поездки.

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