Император и императрица Японии посетили связанную с молодёжными обменами конференцию

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили международную конференцию по молодёжному обмену в Токио.

Мероприятие является частью международной программы обмена, которая началась в 1994 году в честь бракосочетания императорской четы. В этом году программа охватывает четыре страны, включая Испанию и Доминиканскую Республику.

Императорская чета внимательно слушала обсуждения молодёжи на такие темы, как изменение климата.

Император Нарухито и императрица Масако провели переговоры с молодёжью из четырёх стран и японской молодёжью, отправленной в эти страны.

Императорская чета часто принимала участие в конференциях, но это был их первый визит туда с момента восшествия на престол императора Нарухито в 2019 году.

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