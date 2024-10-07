Император и императрица Японии посетили церемонию открытия Японских игр в префектуре Сага

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Сага, 5 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на общей церемонии открытия спортивного фестиваля Японских игр в юго-западной префектуре Сага.

Императорская чета прибыла в Сагу утром на специальном самолете из аэропорта Ханэда в Токио.

Ежегодное спортивное мероприятие началось в 1946 году как Национальный спортивный фестиваль и было переименовано в Японские игры в этом году. Мероприятие 2024 года станет 78-м в своем роде.

На церемонии, состоявшейся на стадионе Сага в одноимённой столице префектуры, император Нарухито почтил память людей, погибших в результате землетрясения 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии, и других катастроф, обрушившихся на страну, а также выразил соболезнования пережившим катастрофу.

«Я надеюсь, что этот турнир останется в сердцах людей и станет успешным как начало Японских игр», – сказал император, подразумевая переименование состязаний.

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