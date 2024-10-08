Почётная императрица Японии сломала бедренную кость и ей назначена операция

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Токио, 7 октября (Jiji Press). У 89-летней почётной императрицы Японии Митико 7 октября выявлен перелом правой бедренной кости после падения в императорской резиденции Сэнто в токийском районе Минато.

В тот же день её госпитализировали в больницу Токийского университета, где 8 октября утром сделают операцию, сообщили в Управлении императорского двора.

Бывшая императрица упала в резиденции 6 октября вечером и прошла обследование в больнице 7 октября днём, поскольку продолжала испытывать сильную боль в правой ноге, сообщил её помощник, добавив, что она упала на ровную поверхность и не ударилась головой.

Почётный император Акихито получил разъяснение по результатам обследования вместе с почётной императрицей в больнице вечером 7 октября . Позже он вернулся в резиденцию.

Почётная императрица Митико, которой 20 октября исполняется 90 лет, была госпитализирована для операции впервые с 2019 года, когда у нее обнаружили рак груди.

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