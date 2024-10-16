Император и императрица посетили выставку произведений искусства людей с ограниченными возможностями

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Гифу, 15 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили выставку Национального фестиваля искусств и культуры для людей с ограниченными возможностями в городе Гифу, столице одноимённой префектуры в центральной Японии.

Император и императрица осмотрели произведения искусства, в том числе картины, и наблюдали, как их создают люди с ограниченными возможностями.

Император спросил Ямаду Маки, 52-летнюю женщину с церебральным параличом, которая рисует кистью, прикрепленной к её ноге: «Какие чувства вы испытываете, когда рисуете?»

Позже императорская чета посетила Музей авиации и космонавтики Гифу-Какамигахара в в той же префектуре.

Астронавт Ямадзаки Наоко проинформировала их о японском экспериментальном модуле Kibo на Международной космической станции перед моделью этого модуля. Императрица спросила Ямадзаки о трудностях во время пребывания на МКС.

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