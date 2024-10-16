На осеннюю вечеринку в Императорском саду Японии приглашены 1900 человек

Новости

Токио, 16 октября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии опубликовало список из 1918 приглашённых на садовую вечеринку, которую император Нарухито и императрица Масако устроят в Императорском саду Акасака в Токио 30 октября.

В список вошли заслуженные личности, местные чиновники и их супруги. Среди них архитектор Кума Кэнго и Хасэ Хироси, губернатор центральной префектуры Исикава.

В этом году приглашены золотые медалисты Парижской Олимпиады, в том числе Абэ Хифуми в категории 66 кг по дзюдо среди мужчин, Ока Синносукэ в многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин и метательница копья Китагути Харука.

По данным управления, с этого момента на именных карточках приглашённых будут указаны полные имена супругов.

Меню блюд вернется к стандартам, существовавшим до пандемии COVID-19, однако на этот раз алкоголь подавать не будут.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме