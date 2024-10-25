Японская принцесса Хисако в ноябре посетит США

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Токио, 24 октября (Jiji Press). Японская принцесса Хисако ветви Такамадо императорского дома посетит Соединённые Штаты с 14 по 19 ноября, сообщило Управление императорского двора.

В ходе неофициального визита она в качестве почетного президента Всеяпонской федерации кюдо посетит церемонию открытия первого японско-американского дружеского турнира по стрельбе из лука кюдо в Сан-Матео, Калифорния.

После церемонии она также планирует посетить совместную тренировку и встретиться в Сан-Франциско с членами BirdLife International в качестве почётного президента этой природоохранной организации.

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