Группа экспертов ООН призывает Японию пересмотреть правила наследования императорского титула

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Париж, 29 октября (Jiji Press). Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Японии пересмотреть Закон об императорском доме, чтобы обеспечить гендерное равенство.

В своих заключительных замечаниях по периодическому обзору Японии страны группа также настоятельно призвала Японию осуществить пересмотр законодательства с целью введения системы, позволяющей супругам иметь разные фамилии.

Доклад был опубликован, хотя правительство Японии заявило комитету на заседании 17 октября в Женеве, что японская общественность поддерживает императорскую систему благодаря её истории и традициям, и что для комитета неуместно обсуждать этот вопрос.

Токио также утверждал, что общественное мнение в Японии разделилось по вопросу о системе двойных фамилий и что введение такой системы потребует широкого общественного понимания.

В своём последнем докладе комитет заявил, что Закон об императорском доме, который позволяет передавать императорский титул только потомкам мужского пола по отцовской линии императорской семьи, «противоречит целям и задачам Конвенции (о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин)».

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