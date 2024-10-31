Император и императрица Японии встретились с золотыми медалистами Олимпиады в Париже на вечере в императорских садах

Новости

Токио, 30 октября (Jiji Press). И​император Нарухито и императрица Масако устроили осеннюю вечеринку в императорских садах Акасака в Токио, где присутствовало около 1400 гостей, включая спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

Императорская чета вместе со своей дочерью принцессой Айко и другими членами императорского дома общались с гостями.

Вспоминая свою золотую медаль в мужской категории по дзюдо в весовой категории до 66 кг, Абэ Хифуми сказал императору и императрице, что он сделал все возможное, чтобы завоевать золотую медаль и для его сестры. Императорская чета оценила его усилия в отношении младшей сестры Уты, которая также принимала участие в Играх.

В разговоре с Китагути Харукой, золотой медалисткой по метанию копья среди женщин, император Нарухито упомянул рекорд Китагути в 65 метров. «Я думаю, что могла бы перебросить через пруд (на месте проведения вечеринки)», – сказала Китагути, вызвав смех в толпе.

Императрица Масако рассказала золотым скейтбордистам Ёсидзаве Коко и Хоригомэ Юто о своём детском опыте катания на скейтборде. Ёсидзава с удивлением ответила: «Мы могли бы кататься на скейтборде вместе».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме