Японский принц Хисахито поступит в Университет Цукуба

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Токио, 11 декабря (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, собирается поступить в Университет Цукубы в апреле следующего года, сообщили информированные источники.

По словам источников, 18-летний принц, являющийся студентом третьего курса старшей школы национального университета в Оцуке в Токио, в ноябре сдавал вступительные экзамены по рекомендации школы и успешно их прошёл.

Принц Хисахито, второй в очереди на престол, с раннего детства интересуется насекомыми и другими существами.

Он написал статью о стрекозах в поместье Акасака, где он живёт, и в императорском дворце. Он также принимал участие в международной конференции по энтомологии в августе.

Принц усердно учился, чтобы поступить в университет в Цукубе, префектура Ибараки, где он мог бы изучать естественную историю, в том числе насекомых и среду их обитания.

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